الدنمارك تعلن عن تحور نادر لفيروس كورونا في مزارع المنك.. وبريطانيا تتحرك



فرضت المملكة المتحدة عزلاً لمدة أسبوعين على المسافرين القادمين من الدنمارك، بعد تحور نادر لفيروس كورونا المستجد في مزارع المنك هناك، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس في بيان: "اتخذت قراراً سريعاً بإزالة الدنمارك على وجه السرعة من القائمة الحكومية لممرات السفر كإجراء احترازي نظراً للتطورات الأخيرة".

وقالت الدنمارك في وقت سابق هذا الأسبوع إنها رصدت تحوراً "فريداً" للفيروس لديه القدرة على عرقلة العمل على تطوير لقاح.

وينسق مسؤولو الصحة في البلاد جهودهم مع منظمة الصحة العالمية لاحتواء تفشي المرض، بما يشمل إعدام جميع حيوانات المنك، حوالي 17 مليون حيوان.



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