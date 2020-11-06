قال المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم الخميس إنه ليس لديه أدنى شك في هزيمة الرئيس دونالد ترامب والفوز بالرئاسة، وطالب الجميع بالتزام الهدوء مع إحصاء الأصوات. وقال كل صوت يجب احتسابه في هذه الانتخابات.

وأضاف بايدن للصحفيين "ليس لدينا أدنى شك في أنه مع انتهاء الإحصاء، سيتم إعلان فوزي أنا والسناتور هاريس. لذلك أطالب الجميع بالتزام الهدوء"، مشيرا إلى السناتور كاملا هاريس المرشحة معه على منصب نائب الرئيس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: على الجميع أن يلتزم الهدوء حتى اكتمال احتساب الأصوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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