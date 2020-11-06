شرطة البصرة تفتح تحقيقا بمقتل متظاهر

اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الجمعة، فتح تحقيق على اثر مقتل متظاهر وسط المحافظة.

وقال بيان مقتضب لقائد الشرطة اللواء عباس ناجي، "كلفنا لجنة مختصة للتحقيق باستشهاد المواطن (عمر فاضل) خارج ساحة التظاهر في حي الأندلس". وافاد مصدر امني، مساء الجمعة، لـ الخليج 365، إن "متظاهراً قُتل وأصيب سبعة آخرون بجروح خلال الأحداث التي سجلتها المحافظة عصر اليوم".

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