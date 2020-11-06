اول وحدة تدريبية لاسود الرافدين بعد جائحة كورونا

2020-11-06 | 19:00
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أجرى اليوم منتخبنا الوطني أول وحدة تدريبية في ملعب الشعب الدولي، بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا، تحضيرا لمباراتي الأردن واوزبكستان الوديتين في الإمارات يومي 12 و17 من الشهر الحالي.
وقادَ المدرب السلوفيني، كاتانيتش، الوحدة التدريبية الاولى بحضور جميع اللاعبين المدعوين للقائمة، اضافة الى المحترف في صفوف السيلية، مهند علي.
وشهدتْ الوحدة التدريبية تواجد العديد من القنوات الفضائية والصحف والوكالات الاخبارية، ومواقع التواصل الالكترونية، وجمع من الزملاء الصحفيين.
وتستمرُ تدريبات المنتخب الوطني على اديم ملعب الشعب يومي السبت والأحد، على ان يغادر الوفد الى الامارات يوم الاثنين الموافق التاسع من هذا الشهر.
وشهدتْ الوحدة التدريبية تواجد العديد من القنوات الفضائية والصحف والوكالات الاخبارية، ومواقع التواصل الالكترونية، وجمع من الزملاء الصحفيين.
وتستمرُ تدريبات المنتخب الوطني على اديم ملعب الشعب يومي السبت والأحد، على ان يغادر الوفد الى الامارات يوم الاثنين الموافق التاسع من هذا الشهر.
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