اغتيال عميد متقاعد في وزارة الداخلية شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة أقدمت، مساء اليوم، على اغتيال عميد متقاعد في وزارة الداخلية على طريق محمد القاسم شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القتيل كان أحد الأشخاص الذي يقدم الدعم اللوجستي داخل ساحة التحرير وسط بغداد".

