مقتل متظاهر واصابة سبعة اخرين في البصرة

أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، الجمعة، بمقتل متظاهر وإصابة سبعة آخرين في المحافظة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "متظاهراً قُتل وأصيب سبعة آخرون بجروح خلال الأحداث التي سجلتها المحافظة". وأضاف أنه " تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مشفى قريب".



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