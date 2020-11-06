شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى: معتز مطر "أبو شعرة" مرتزق يبحث عن الأموال وتحالف مع الشيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن الهارب معتز مطر، المذيع بقناة الشرق الإخوانية، يقدم نفسه على قنوات الشر والإرهاب بصفته إعلامى، ولكنه فى الحقيقة لا يمتلك أى قدرات ولا إمكانات ولا مهارات تؤهله إلى أن يكون إعلاميا سواء من ناحية القبول أو المهارات الشخصية أو من الجانب الموضوعي والمهارات الموضوعية التى يجب أن تتوفر فيمن يقدم نفسه على أنه إعلامى.

وأضاف حسام النحاس فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن معتز مطر فاشل بإمتياز من الناحية الإعلامية سواء من الجوانب الشخصية أو الموضوعية، مشيرا إلى أن الملاحظ فى أدائه الذى يدعى أنه أداء إعلامى أنه يكذب كما يتنفس وأنه لا يصلح أن يكون إعلاميا على الإطلاق.

وتابع حسام النحاس: "لكن يبدوا أن معتز مطر كان يأمل أن يكون ممثل مسرحى فتحول إلى كومبارس وأراجوز بلا أى قيمة و لا أى تأثير على الإطلاق، معتز مطر إعلامى بدرجة مرتزق يرتزق من أسياده وخادم مطيع لأسياده وينفذ مشروعهم الإرهابى، وينفذ التعليمات كما هى دون أى تفكير، معتز مطر بلا أى إمكانيات على الإطلاق، يمتهن الكذب والفبركة والتضليل ومهتز نفسيا ويعانى من أمراض نفسية ونوبات صرع لأنه تنتابه نوبات عصبية غير معلوم سببها وغالبا ليس لها علاج أثناء وجوده على تلك الشاشات".

ونوه الدكتور حسام النحاس إلى أن معتز مطر لا يمتلك أى قدرات إقناعية لأنه لا يمتلك أى معلومات ولا أى منطق وليس لديه أى قدرة على التأثير، وأنه يبحث عن شهرة زائفة والبحث عن المال فقط لا غير، أى كان مصدره أو الأوامر التى يتلاقاها، متابعا: "يبدو أن لديه ثأر شخصى مع الدولة المصرية والشعب المصرى، شخص معادى ولا علاقة له بأى وطنية على الإطلاق ويفتقد كل معانى الوطنية، مرتزق يبحث عن الأضواء والأموال والشهرة ولديه استعداد أن يتحالف مع الشيطان وهو بالفعل متحالف مع إبليس".