محافظ دمياط تتفقد لجان انتخابات النواب- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الجمعة، جولة ميدانية في عدد من مراكز ومدن المحافظة، للاطمئنان على مستوى التجهيزات النهائية بالمقار الانتخابية، والتي من المقرر أن تستقبل الناخبين غدًا السبت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.

تضمنت الجولة التي جاءت في حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، زيارة مدارس الإعدادية المهنية المشتركة، وعز الدين الشامي الابتدائية وشطا العزبي الابتدائية، ورأس البر الرسمية للغات وكفر البطيخ الإعدادية بنين.

كما تفقدت المحافظ عددًا من المقار الانتخابية بفارسكور وهي مدارس الشهيد رامي زيدان الثانوية بنين، وفارسكور الإعدادية للبنات وكذلك مدرستي شجرة الدر الابتدائية والرسمية للغات وأخيرًا مدرسة طارق أبو الفرح.

وتابعت الدكتورة منال عوض، جاهزية المقار لاستقبال الناخبين، وأعمال الإنارة ومظلات انتظار المواطنين.