مستشار لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال مستشار اقتصادي كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة، حتى إذا لم يبد الرئيس أي علامات على الاعتراف بالهزيمة للمنافس الديمقراطي جو بايدن.

وقال لاري كودلو لشبكة سي إن بي سي التليفزيونية الأمريكية اليوم الجمعة : "أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة"، بعد أن سئل عما إذا كان ضروريا حدوث انتقال سلمي للسلطة كي تظل الأسواق هادئة.

وقال إن "هذه هي الديمقراطية الأكبر في العالم، ونحن ملتزمون بحكم القانون وكذلك سيكون هذا الرئيس".