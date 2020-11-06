ولاية جورجيا: 4169 بطاقة اقتراع لا تزال معلقة ويجري فرزها في عددٍ من المقاطعات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال المسؤول عن نظام التصويت بانتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية جورجيا، جابرييل سترلينج، إن 4 آلاف و169 بطاقة اقتراع لا تزال معلقة ويجري فرزها في عددٍ من مقاطعات الولاية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يحقق تقدماً في جورجيا، مضيفة أن الجمهوري دونالد ترامب لا يمكنه أن يحصل على 270 صوتا انتخابيا بدون جورجيا وبنسلفانيا، لذا فإن فرصه في إعادة انتخابه ستتوقف على التطورات في الولايتين.

يُشار إلى أن نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي ارتفع حتى الآن إلى 213 صوتاً، بينما حصل بايدن على 253، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

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