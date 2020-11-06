متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يستقبل أسر العاملين بالسفارة الروسية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:
استقبل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، وفدًا من أسر العاملين بالسفارة الروسية بلغ عددهم 50 فردًا من مختلف الأعمار.
رافق الوفد الزائر عدد من أمناء متحف المجوهرات، وشملت الزيارة جولة داخل أروقة المتحف، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا "COVID-19".
يذكر أن متحف المجوهرات الملكية مختص بعرض مجوهرات الأسر المالكة التي حكمت مصر، ويقع في منطقة زيزينيا بالإسكندرية، وشيد القصر عام 1919 وتبلغ مساحته 4185 مترًا مربعًا وكان يؤول للأميرة فاطمة الزهراء إحدى أميرات الأسرة المالكة، وجرى تصميمه طبقًا لطراز المباني الأوروبية في القرن التاسع عشر.
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