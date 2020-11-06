مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل فنطاس في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد: لقي طفل مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل فنطاس "صرف صحي"، اليوم الجمعة، أثناء لهوه أمام منزله بحي راشد في سوهاج. تبين من التحريات الأولية مصرع "محمد. ن" 6 أعوام، أسفل عجلات سيارة نقل فنطاس "صرف صحي". جرى التحفظ على السيارة وقائدها، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي. حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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