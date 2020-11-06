محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات القطار، في ببا جنوب بني سويف. تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة باصطدام قطار بشخص على شريط السكة الحديد أمام مزلقان قرية كفر جمعة. انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف وتبين أن الجثة لشاب يدعى "يوسف.ع .غ"، 17 عامًا. جرى نقل الجثة إلى مستشفى ببا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شاب أسفل عجلات قطار في بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.