روسيا تنفي اتهامات الولايات المتحدة بعسكرة الفضاء

قالت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن خطوات روسيا في الفضاء لا تحمل أي طابع تصعيدي ولا ترمي إلى التشويش على أجهزة الدول الأخرى وأقمارها هناك.
وأشارت الخارجية إلى أن موسكو أخذت على محمل الجد، اتهامات وزيرة القوات الجوية الأمريكية باربرا باريت، وقائد القوة الفضائية جون ريموند وغيرهما من المسؤولين الأمريكيين باختبار روسيا أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، ونشرها محطات ذاتصلة على الأرض.
وأضافت الوزارة، أن الجانب الأمريكي يحاول مرة أخرى عرض الموقف بشكل مشوه من أجل صرف أنظار المجتمع الدولي عن التهديدات الحقيقية في الفضاء، وتبرير خطواته لعسكرة الفضاء والحصول على تمويل إضافي لهذه الأغراض.
وأفادت مصادر في مجال صناعة الفضاء في روسيا أن الخبراء في البلاد يعملونعلى تطوير مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.
وأشار مقال نشرته مجلة "الفضاء الروسي" إلى أن الأقمار الجديدة والتي تطورها روسيا في إطار مشروع "سفيرا- Sphere" ستحمل اسم Berkut.
وتبعا للمجلة فإن أقمار Berkut ستخصص لمراقبة واستشعار الأرض عن بعد بشكل دوري، وستوفر خدمات المراقبة عن بعد لأي نقطة في روسيا في جميع الأحوال الجوية، وبمعدل صورة كل 30 دقيقة، كما ستستطيع تصوير أي منطقة على الكرة الأرضية بمعدل مرة في اليوم.
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