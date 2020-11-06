مساعدي ترامب : ترامب لا ينوي الاعتراف بهزيمته في الانتخابات

أكد مساعدين مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات في حال وفقًا لما نقلته شبكة "سي أن أن" الأمريكية.

وأوضح مقربون من ترامب أنه لم يقم بإعداد "خطاب التنازل" الذي عادة ما يلقيه المرشح الخاسر في الانتخابات الأمريكية.

وكان ترامب قال يوم الثلاثاء إن الفوز بالانتخابات الرئاسية "أمر هين"، على عكس الخسارة التي يصعب تجرعها.

وفي جوابه عن أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان قد أعدّ خطابا خاصا بالفوز بالانتخابات أو

خسارتها، قال ترامب: "أنا لم أفكر في خطاب فوز أو تقبل للهزيمة بعد"، مضيفا "آمل في أنني سألقي أحدهما فقط"، في إشارة إلى خطاب الفوز بالانتخابات.

وتشي آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.

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وصرح لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس

الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

وتأتي تعليقات كودلو في وقت قلب فيه المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بنحو 7 آلاف صوت، الأمر الذي يؤهل للفوز بالرئاسة إن حافظ على هذا التقدم حتى انتهاء عد الأصوات.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن كودلو قوله، ردا على سؤال عما إذا كان اعتراف ترامب بالهزيمة ضروريا للحفاظ على استقرار الأسواق: "أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة".

وأضاف: "أعتقد أن الأسواق كانت هادئة ومرنة بشكل ملحوظ، وفي الواقع فإنها متفائلة إلى حد ما خلال الأشهر الستة الماضية".