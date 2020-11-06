الجزائر تُسجل 631 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا" جمال فورار، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 60 ألفا و800 حالة، و2024 حالة وفاة.
تماثلت للشفاء بلغ 41 ألفا و510 حالات، مشيرا إلى وجود 59 مريضا بالعناية المركزة.
وقال فورار - في مؤتمر صحفي اليوم - إن الجزائر سجلت 631 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.. مضيفا أن إجمالي الحالات التي
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار
وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب تفشي فيروس "كورونا" من 11 مساء إلى 5 صباحا في 20 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 28 ولاية أخرى وذلك حتى 15 نوفمبر الجاري.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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