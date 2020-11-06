تسجيل أكثر من 37 ألف إصابة و446 وفاة بكورونا في إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 37809 إصابات و446 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع ليبلغ 40638 حالة، فيما بلغت الإصابات 862681 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكدت الوزارة أن منطقة لومباردي

الشمالية لا تزال الأكثر تضررا، حيث سجلت 9934 إصابة جديدة اليوم الجمعة، مقابل 8822 أمس الخميس.

وحلت منطقة بيدمونت المجاورة ثانية في الإصابات، حيث سجلت 4878 حالة.

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وسجلت إيطاليا، 34505 إصابة بفيروس

كورونا يوم الخميس، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد على الإطلاق.

كما سجلت الوزارة 445 وفاة بالفيروس، ارتفاعا من 352 في اليوم السابق، في أول حصيلة يومية تتجاوز 400 حالة منذ الـ2 من مايو.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع ليبلغ 40638 حالة، فيما بلغت الإصابات 862681 حالة منذ بداية الجائحة.