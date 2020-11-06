أعلن كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي أنه بعد التشاور مع رئيس الهيئة الاسلامية في البلاد أوميت فورال، تم إغلاق مسجدين لتردد عناصر متطرفة عليهما وكان يتردد عليها منفذ الهجوم الإرهابي الذي حدث في فيينا يوم/الإثنين/ الماضي .
وتردد عناصر خطرة أمنيا عليها.
وقال نيهمر ،في تصريحات له اليوم /الجمعة/، إنه بعد الهجوم الارهابي الذي وقع في العاصمة فيينا سيتم إغلاق عدة مساجد بسبب الخطاب الديني المتشدد
وأضاف نيهمر أنه بحث مع وزيرة الاندماج سوزانا راب ورئيس الهيئة الاسلامية بالنمسا أوميت فورال سحب الوضع القانوني وحل الجمعيات التي تدير هذه النوعية من المساجد.
وأشار الوزير إلى أنه تم البدء بمسجدين فى الحي الثاني عشر والحي السادس عشر بالعاصمة النمساوية فيينا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن النمساوي بالتعاون مع الهيئة الإسلامية يُغلقان مسجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.