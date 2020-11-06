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الأمن النمساوي بالتعاون مع الهيئة الإسلامية يُغلقان مسجدين

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أعلن كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي أنه بعد التشاور مع رئيس الهيئة الاسلامية في البلاد أوميت فورال، تم إغلاق مسجدين لتردد عناصر متطرفة عليهما وكان يتردد عليها منفذ الهجوم الإرهابي الذي حدث في فيينا يوم

/الإثنين/ الماضي .


وقال نيهمر ،في تصريحات له اليوم /الجمعة/، إنه بعد الهجوم الارهابي الذي وقع في العاصمة فيينا سيتم إغلاق عدة مساجد بسبب الخطاب الديني المتشدد

وتردد عناصر خطرة أمنيا عليها.


وأضاف نيهمر أنه بحث مع وزيرة الاندماج سوزانا راب ورئيس الهيئة الاسلامية بالنمسا أوميت فورال سحب الوضع القانوني وحل الجمعيات التي تدير هذه النوعية من المساجد.


وأشار الوزير إلى أنه تم البدء بمسجدين فى الحي الثاني عشر والحي السادس عشر بالعاصمة النمساوية فيينا.

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