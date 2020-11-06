بعد فرز 92 % من الأصوات.. بايدن يواصل تفوقه في أريزونا

أعلن مركز إديسون ،اليوم الجمعة، بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية يواصل تفوقه على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولاية أريزونا.

وأوضح المركز أنه "بعد فرز 92% من الأصوات في أريزونا، حصل ترامب على 48.6% وبايدن على 50%"، لافتا إلى أن بادين متقدم بنحو 43569 صوتا بالولاية.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت الإحصاءات أن بايدن تمكن من إحراز تحول

جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من ترامب.

وتشي هذه التطورات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.

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وصرح لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد

ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

وتأتي تعليقات كودلو في وقت قلب فيه المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بنحو 7 آلاف صوت، الأمر الذي يؤهل للفوز بالرئاسة إن حافظ على هذا التقدم حتى انتهاء عد الأصوات.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن كودلو قوله، ردا على سؤال عما إذا كان اعتراف ترامب بالهزيمة

ضروريا للحفاظ على استقرار الأسواق: "أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة".