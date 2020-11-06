جورجيا تعيد فرز أصوات الناخبين

أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، التى تحتدم فيها المنافسة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، أنها ستعيد فرز أصوات الناخبين في الولاية. وقال الوزير في ولاية جورجيا، براد رافنسبرجر، في مؤتمر صحافي بأتلانتا، إن المنافسة في جورجيا «لا تزال محتدمة»، موضحا: «في ظل هامش ضيق إلى هذا الحد، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا».



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