لم تنتهي
أكد فريق حملة دونالد ترمب الجمعة أن الانتخابات الرئاسية الأميركية "لم تنته بعد"، بينما يبدو جو بايدن على بعد خطوة واحدة من البيت الأبيض.
وقال أحد المسؤولين في فريق دونالد ترامب مات مورغان، في بيان "هذه الانتخابات لم تنته بعد. التقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع ولايات".
وحتى الآن لم تعلن أي من وسائل الإعلام الأمريكية الكبيرة فوز بايدن.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يتقدم في ولاية بنسلفانيا وحملة ترمب: هذه الانتخابات لم تنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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