بايدن يتقدم في ولاية بنسلفانيا وحملة ترمب: هذه الانتخابات لم تنته

ذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن جو بايدن صار متقدماً على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي أكدت حملته أن "هذه الانتخابات لم تنته" في ولاية بنسلفانيا التي تعد رئيسية للمرشح الديموقراطي للوصول إلى البيت الأبيض. ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فإن بايدن صار متقدماً بنحو 5.600 صوت على الرئيس الجمهوري، وذلك إثر تعويض تأخره مع فرز الأصوات الآتية بالبريد. كما أكدت شبكة "سي إن إن" تقدم بايدن.

لم تنتهي

أكد فريق حملة دونالد ترمب الجمعة أن الانتخابات الرئاسية الأميركية "لم تنته بعد"، بينما يبدو جو بايدن على بعد خطوة واحدة من البيت الأبيض.

وقال أحد المسؤولين في فريق دونالد ترامب مات مورغان، في بيان "هذه الانتخابات لم تنته بعد. التقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع ولايات".

وحتى الآن لم تعلن أي من وسائل الإعلام الأمريكية الكبيرة فوز بايدن.