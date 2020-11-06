دنيا ياطمة: أنتم من جعلني قاسية.. والظلم لحقني وشقيقتي

قالت الفنانة دنيا باطمة، إنها تحس بالظلم اتجاهها واتجاه شقيقتها، بعد كل ما لحقهما جراء اتهامهما في ملف حمزة مون بيبي، معتبرة أن الأعداء هم من دفعوها أن تكون قاسية، لكن دون تجاوز حدود القانون حسب تعبيرها.

وشاركت باطمة في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، رسالة طويلة وجهت كلماتها لكل من من “أساء إليها أو لشقيقتها أو عائلتها سواء ظلما أو بأي بطريقة أخرى” .

وقالت باطمة على أنسنغرام: ”لا سماح لمن ظلمنا لا سماح لمن مس بكرامتنا ولا سماح لمن تكلم في عرضنا ولا سماح لمن اتهمنا كذبا ولا سماح لمن دافع عن الباطل واتهمنا بكل ما هو باطل ولا سماح لمن فرق أما عن ابنتها بالكذب والبهتان ولا سماح لمن قال كلمة جارحة في حقنا ولا سماح لمن تكلم عنا بأي كلمة وهو يجهلنا ولا سماح لكثيرين وكلنا لهم الخالق هو حسيبنا وخير وكيل…الدنيا تدور وسيأخذ كل ظالم حقه من العذاب في الدنيا قبل الآخرة ولا سماح لهم في الدنيا والآخرة…”.

وأضافت باطمة في نفس المنشور، أن قسوتها هي رد فعل على أعدائها، لكن ذلك يبقى” في حدود القانون والحق”.

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و اعتبرت المغنية ذاتها أن الظروف التي عايشتها جعلت منها امرأة حديدة، إذا أضافت: “وشكرا لأنكم جعلتم مني امرأة حديدية تستمد قوتها من حقد البعض”.

وختمت رسالتها قائلة: “أنتم تتناسون وأنا لن أنسى إلى الأبد…لن يدوم الكذب وسيأتي يوم لتكشف الحقيقة”.

يذكر أن محكمة الاستئناف، لم تصدر قرارها بعد في الاتهامات التي تواجه باطمة وشقيقتها، علما أن الحكم الابتدائي أدانهما إلى جانب مصممة الأزياء عائشة عياش، وحكم عليهم بالحبس والغرامة.