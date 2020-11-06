مصير مجهول لأربعة شبان هاجروا بطريقة غير شرعية إلى سبتة..والأسر تبحث

لا زال الغموض يلف حادث اختفاء أربعة شبان ينحدرون من مدينة بوعرفة، في عرض المتوسطي، بعدما قرروا الهجرة بطريقة غير شرعية، قبل أيام، من شاطئ مرتيل في اتجاه سبتة السليبة، على متن قارب صغير.

وحكت والدة إحدى الضحايا، وتدعى فاطمة لموقع “ألفارو” الاسباني أن فلذت كبدها العربي، قرر رفقة ثلاث شبان آخرين، التوجه إلى سبتة في قارب صغير بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، لتكون المدينة السليبة نقطة عبورهم إلى الجنوب الإسباني، لكن أخبارهم انقطعت منذ وصولهم إلى مرتيل.

وتحاول العائلات توسيع ندائها من خلال وسائل الإعلام وشبكات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل البحث على فلذات كبدهم، بعد مغادرتهم المنزل في اتجاه المجهول.