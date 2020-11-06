شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية جورجيا: احتمال إعادة فرز الأصوات والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير خارجية ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرجر اليوم الجمعة إنه يتوقع إعادة فرز أصوات الولاية في الانتخابات الرئاسية نظرا للهامش الضئيل بين المرشحين.
ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بفارق يزيد قليلا على ألف صوت فقط في الولاية الحاسمة.
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