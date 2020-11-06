جورجيا تعيد الفرز.. وبيلوسي: بايدن اقترب من الفوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير خارجية ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرجر، الجمعة إنه يتوقع إعادة فرز أصوات الولاية في الانتخابات الرئاسية نظرا للهامش الضئيل بين المرشحين.

ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بفارق يزيد قليلا على ألف صوت فقط في الولاية الحاسمة.



يأتي ذلك فيما وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأنه "الرئيس المنتخب"، مشيرة إلى أنه يتقدم في الانتخابات ويقترب من الفوز

وقالت نانسي، "يجب علينا التحلي بالصبر وانتظار النتائج الرسمية، ومنهج بايدن يقوم على توحيد جميع طوائف الشعب معًا".

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ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.



ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات، ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة مساء الجمعة.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.