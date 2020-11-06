شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف كيفية عمل البوابة الإليكترونية المصرية للعمرة بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقى، على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والتى تهدف إلى حماية المعتمرين من السماسرة.

ولكن ما هى آلية عمل هذه البوابة الإليكترونية؟ نجيب عن ذلك فى ضوء المادة (4) من مشروع القانون التى وافقت عليها لجنة السياحة والطيران على النحو الأتى: تكون آلية عمل البوابة وفقا للقواعد والإجراءات المبينة على الترتيب الآتى:

1- تتولى الغرفة المختصة (غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة) تسجيل الشركات السياحية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

2- توفيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.

3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

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4 - تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها وتحميلها على البوابة موضحاص بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.

5 - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

6- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى بحسب الأحوال لاصدار تذاكر السفر لهم.

7 - تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليا مع الاارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لارساله إليكترونيا لاقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

ويسعى مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

كما يعمل القانون على تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومى المصري، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف عن العمرة للحج فضلا عن التكدس بسبب عدم وجود تذاكر طيران.