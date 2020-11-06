بسبب أزمة الكركارات.. سائقو شاحنات مغربية عالقون في موريتانيا

خلفت أزمة معبر الكركارات، أزمة في الأسواق الموريتانية بسبب ندرة المنتوجات المغربية التي تراهن عليها الجارة الجنوبية، كما تسببت في عدم تمكن العشرات من سائقي الشاحنات المغاربة من العودة لأرض الوطن.
وفي ذات السياق، قام سفير المغرب بموريتانيا، حميد شبار، صباح اليوم الجمعة، في نواكشوط، بزيارة لتجمع سائقي الشاحنات المغاربة العالقين بعد غلق معبر الكركارات.
ووقف السفير على معاناة السائقين المغاربة، حيث وجدوا أنفسهم عالقين في موريتانيا، لأزيد من أسبوعين، غير قادرين على استكمال طريقهم نحو أرض الوطن.
وتشهد العلاقة بين الرباط ونواكشوط، حالة من الصعود والهبوط، لتباين مواقف العاصمتين في بعض القضايا الإقليمية خصوصا ما يتعلق بملف الصحراء المغربية، واستقبال مسؤولين من جبهة البوليساريو الانفصالية في قصر الرئاسة بنواكشوط من حين لآخر.
وخلفت أزمة الكركارات نقاشا داخليا حادا في موريتلنيا، حيث خرج عدد من البرلمانيين بانتقادات شديدة اللهجة واتهام للجبهة الانفصالية بضرب أمن موريتانيا الغذائي بعرقلة الحركة في الكركارات، مطالبين الحكومة الموريتانية، بموقف واضح من استفزازات البوليساريو.
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