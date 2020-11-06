ستكلف 130 مليون أورو.. التفاصيل الكاملة لصفقة 66 عربة”ترامواي” جديدة بالبيضاء

قررت شركة ألسطوم الفرنسية صناعة 66 عربة “ترامواي” جديدة لمدينة الدار البيضاء خارج بلدها، ينتظر الشروع في استخدامها سنة 2023.

واختارت الشركة الفرنسية تصنيع العدد الجيل لـ “الترامواي” بكل من برشلونة ومدريد الاسبانيتين بعد تحديد قيمة الصفقة في 130 مليون أورو.

وكشفت وكالة “اوروبا بريس” أن مصنع سانتا بيربيتوا في برشلونة سيكون مسؤولاً عن تصنيع قاطرات الترام، بينما سيوفر مركز مكونات السكك الحديدية في خيتافي في مدريد العربات، وفقا للشركة.

وشدد المصدر ذاته علی كونه العقد يتضمن تصنيع 66 عربة ترامواي جديدة تحمل اسم Citadis X 05 ستجوب شوارع اخری من المدينة علی خطين جديدين 3و4.

وأوضح المصدر ذاته أن ترام Citadis X05 الجديد سيعمل في وحدات مزدوجة بإجمالي 64 مترا لنقل ما يصل إلى 630 راكبا، ويحوي 12 بابا لتسهيل حركة الركاب وأيضا للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

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