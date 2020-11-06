بايدن يقترب من رئاسة أمريكا بتقدمه في جورجيا وبنسلفانيا

بدأ المرشح لرئاسيا أمريكا جو بايدن يلاحق الرئيس المنهية ولايته دونالد ترامب نحو الظفر برئاسة البلاد، بعدما اقترب من الحصول على ما يكفيه من أصوات للفوز.

واقترب جو بايدن، اليوم الجمعة، من الحصول على الأصوات الكافية للفوز بعد تصدره في ولايتي جورجيا وبنسيلفانيا، حيث تظهر الإحصاءات تقدمه بعدما قلص قبل ساعات الفارق حتى نقطة الصفر تقريبا بينه وبين الجمهوري دونالد ترامب في ولاية جورجيا المهمة لتحديد الفائز في الانتخابات.

وأظهرت نتائج فرز 95% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب بأكثر من 5 آلاف صوت.

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وعلى الرغم من تقدم بايدن على ترامب في التصويت حتى الآن، لا يزال مصير الرئاسة الأمريكية يتوقف على نتائج التصويت في تلك الولايات الحاسمة.

وأعرب كلا المرشحين عن ثقتهما بفوزهما، حيث قدمت حملة ترامب دعاوى قضائية بشأن فرز الأصوات في عدد من الولايات.