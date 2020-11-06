اتحاد طنجة “يتعاقد” رسميا مع أنس الأصباحي لـ 3 مواسم

تعاقد فريق اتحاد طنجة مع اللاعب أنس الأصباحي لمدة ثلات سنوات قادما من الوداد البيضاوي. ويراهن الفريق الشمالي علی تعزيز صفوفه تحت قيادة مدربه لمرابط للتوقيع علی موسم تتمناه جماهير الفريق مغايرا لسيناريو الموسم المنقضي، والذي عانی خلاله الفريق كثيراً قبل ضمان البقاء. ويشار إلى أن الأصباحي لعب خلال الأشهر ال 6 الأخيرة لفريق اتحاد طنجة معارا من الوداد البيضاوي قبل أن يحسم اليوم، الجمعة، فريق البوغاز صفقة اللاعب بشكل رسمي.

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