أثناء مطاردتهم من طرف البحرية الملكية.. مهربون يتخلصون من حمولة مخدرات في عرض المتوسط

أحبط خفر السواحل التابع للبحرية الملكية العاملة بعرض البحر الأبيض المتوسط، أمس الخميس، حوالي الساعة الرابعة صباحا، عملية لتهريب المخدرات، وذلك بعد مطاردة لقارب سريع.

وعلم لدى مصدر عسكري، أن المهربين لاذوا بالفرار بسرعة عالية نحو عرض البحر، إثر مطاردتهم من طرف عناصر الدورية، وذلك بعد أن قاموا بالتخلص من حمولة المخدرات بإلقائها في البحر.

وحسب المصدر، فإن خفر السواحل التابع للبحرية الملكية استعاد 44 حزمة من مخدر الشيرا يبلغ وزنها الإجمالي حوالي طن ونصف، وسلمها إلى الدرك الملكي لاستكمال المسطرة المتبعة.