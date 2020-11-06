كشف مصدر جامعي جيد الاطلاع، في حديثه مع “اليوم 24” أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تخسر بعد ملف تأهيل اللاعب منير الحدادي رغم رفض “الطاس” للطعن المقدم.

وشدد المصدر ذاته علی كون جامعة الكرة تنتظر الحكم التفصيلي للرفض لمعرفة حيثيات القرار، مبرزا في السياق ذاته أنه من المحتمل أن يتضمن بعض التوصيات.

وأكد المصدر ذاته أن الجهاز الوصي علی تسيير شٶون الكرة وطنيا طالب، أثناء الجلسة، بادخال بعض التعديلات علی القوانين الخاصة باللاعبين حاملي أكثر من جنسية، مشيراً الی أنه من المنتظر أن تصدر توصيات للفيفا قصد تغيير القوانين.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر جامعي لـ”اليوم 24″: ننتظر الحكم التفصيلي لـ”الطاس” ولم نخسر بعد معركة تأهيل الحدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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