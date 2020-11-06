الوضع يزداد سوءا في سبتة المحتلة..85 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والحالات النشطة فاقت 600

لا زال الوضع الوبائي في سبتة المحتلة مقلقا، بعد الإرتفاع الكبير الذي شهدته المدينة في الأسابيع الأخيرة، إذ سجل الثغر المحتل 85 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب موقع “ألفارو” فإن الحالات النشطة بلغت 613 حالة، يتابع 577 شخصا علاجهم في منازلهم، بينما يتواجد 36 حالة في مستشفى الجامعي بسبتة بسبب ظهور مضاعفات الوباء عليهم.

وبلغت الحصيلة التراكمية لعدد الوفيات 32 حالة، بينما بلغ إجمالي الحالات المتماثلة للشفاء 1277 حالة.

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وكان الموقع ذاته قد أعلن في وقت سابق، استنادا إلى مصادره بإغلاق سلطات سبتة المحتلة للمدينة كل ثلاثة أيام في الأسبوع، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ منعت الدخول والخروج من وإلى المدينة أيام الجمعة، والسبت، والأحد، وكذا توقيف الرحلات البحرية بين الثغر المحتل وإسبانيا.

ووفق الموقه فإن السلطات اختارت الأيام المذكورة على اعتبار أنها أيام عطلة تكثر فيها الحركية في المدينة.