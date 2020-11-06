شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة الأمريكية.. “بايدن” يتقدم على “ترامب” بولاية بنسلفانيا الحاسمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن المرشّح الديموقراطي جو بايدن، تقدّم اليوم الجمعة على الرئيس دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن بايدن بات يتقدّم على ترامب في الولاية بـ5587 صوتا بعد تعداد 95% من الأصوات
وتمنح ولاية بنسلفانيا الفائز بها أصوات عشرين من الناخبين الكبار، مما يعني تقدم بايدن بمجموع 273 في الكلية الناخبة، وهو أكبر من المجموع المطلوب للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
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