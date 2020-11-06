شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة الأمريكية.. “بايدن” يتقدم على “ترامب” بولاية بنسلفانيا الحاسمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن المرشّح الديموقراطي جو بايدن، تقدّم اليوم الجمعة على الرئيس دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا.

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وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن بايدن بات يتقدّم على ترامب في الولاية بـ5587 صوتا بعد تعداد 95% من الأصوات

وتمنح ولاية بنسلفانيا الفائز بها أصوات عشرين من الناخبين الكبار، مما يعني تقدم بايدن بمجموع 273 في الكلية الناخبة، وهو أكبر من المجموع المطلوب للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.