شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على صهر الرئيس اللبناني باسيل والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السياسي اللبناني جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر.

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