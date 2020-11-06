عنف إخوان تونس.. إدانة برلمانية ومحكمة شعبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سموم أذرع تنظيم الإخوان في تونس باتت تثير توجس جميع الأطراف السياسية والمدنية، وتبعث القلق بنفوس قسم واسع من المواطنين.

وألقت الشكاوى التي قدمتها إلى الاتحاد البرلماني الدولي، النائبة التونسية عبير موسي، ضد النائب الإخواني سيف الدين مخلوف، بظلالها على الشارع التونسي، وحظيت بأصداء واسعة عبر مواقع التواصل.



محكمة شعبية لعنف الإخوان، رافقتها إدانة صدرت عن مكتب مجلس النواب، أعلى هيئة بالبرلمان التونسي، لعنف ائتلاف الكرامة الإخواني.



وفي موقف معاد للتحركات الإخوانية في تونس، اعتبر مكتب البرلمان أن ما فعله مؤخرا النائب عن الائتلاف سيف الدين مخلوف تجاه زميلته عبير موسي "من قبيل العنف، وقرّر إدانته''.

وفي بيان صدر الخميس، أدان البرلمان سلوك مخلوف، سليل تنظيم الإخوان، بعد معاينة المؤيّدات التي تقدّمت بها النائبة المذكورة، معلنا أن موسي اشتكت مخلوف للاتحاد البرلماني الدولي.



وأعلن مخلوف عدوانيته للحوار السلمي، ووجه عبارات نابية ضد عبير موسي وثقتها وسائل الإعلام المحلية التونسية والدولية.



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وعبر النائب التونسي حسونة الناصفي، عبر فيسبوك، عن تنديده الشديد ورفضه القاطع لما صدر عن النائب الإخواني، معتبرا أن ما قام به تحريض على نواب الشعب، ومسّ من اعتبارهم وقذف لهم.



وأكد أَنّ تعمد النائب الإخواني "الإمعان في إهانة نواب الشعب، والتحريض عليهم وإصراره على الاعتداء عليهم بأقوال وكتابات، ترتقي إلى مرتبة التجريم القانوني المستوجب للمؤاخذة والعقاب".



ولم يتوقف التنديد بعنف مخلوف عند الطبقة السياسية، بل شمل خبراء وفاعلين، حيث أعرب أستاذ الاقتصاد التونسي معز الجودي عن تضامنه مع عبير موسي، مؤكدا أن بيان الإدانة من قبل البرلمان، يعتبر نصرا جديدا يضاف إلى مسيرتها.



وأوضح الجودي، عبر فيسبوك، أن جميع المعارك التي خاضتها موسي وأنصارها بدأت تعطي أكلها.



بدورها، انتقدت البرلمانية السابقة فاطمة المسدي، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، تصرفات سيف الدين مخلوف، متسائلة: "لماذا لا يعاقب هذا النائب على ما اقترفه مثل غيره من المواطنين؟".



من جانبها، أكدت موسي عبر فيسبوك أن القوى المدنية انتصرت على منطق العنف وإهانة المرأة البرلمانية، معربة عن شكرها "لكل من صوت لصالح قرار إدانة مخلوف".

