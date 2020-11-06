ووردل سفيرة بريطانية جديدة لدى الجزائر

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"الخليج 365" من لندن: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن تعيين الدبلوماسية المحترفة شارون ووردل سفيرة لصاحبة الجلالة البريطانية لدى الجزائر.

وستخلف السيدة شارون ووردل في هذا المنصب، السفير باري لوين الذي سوف يتولى منصبا دبلوماسيا آخر. وجاء تعيينها بعد أيام من تعيين سفيرين لدى الكويت وتونس.

وكانت السفير ووردل انضمت لوزارة الخارجية البريطانية في العام 1985 وتسلمت منا صب دبلوماسية رفيعة في مقر الوزارة وعواصم عالمية وعربية.

وفي الآتي نبذة عن المهام التي كانت تسلمتها السفير المعينة لدى الجزائر:

2017– 2020 بنجول، سفيرة صاحبة الجلالة، ثم المفوض السامي البريطاني

2016- 2017 وزارة الخارجية، مستشارة سياسة، المكافحة الدولية للتطرف

2014- 2015 بيروت، مديرة مكتب شؤون سورية

2012- 2013 صنعاء، نائبة السفير

2011- 2012 وزارة الخارجية، مديرة قسم الاستراتيجية والاتصالات، الإدارة القنصلية

2010- 2011 وزارة الخارجية، مديرة البرامج، الاستراتيجية القنصلية

2008- 2010 وزارة الخارجية، مديرة المشاريع، مشروع الاستجابة العالمية خارج ساعات العمل، الإدارة القنصلية

2005- 2008 الرياض، مديرة مكتب الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار

2002- 2004 الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، المجموعة الدولية ورئيسة وحدة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

2000- 2002 مكتب المستشارين البريطانيين والإعمار، مديرة قسم أفريقيا/ الشرق الأوسط/ آسيا المحيط الهادئ

1996- 1999 الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، مسؤولة شؤون دولة الإمارات، ثم نائبة رئيس فريق تطوير الأعمال

1991- 1996 بيروت، نائبة القنصل

1990- 1991 مهام متعددة مؤقتة للمساعدة في أنحاء العالم

1987- 1989 موسكو، مسؤولة التأشيرات

1985- 1986 وزارة الخارجية، مسؤولة شؤون الهجرة والتأشيرات