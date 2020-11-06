شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يحيل "خالد أبو كراع" عضو مجلس نقابة المحامين للتحقيق العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رجائى عطية نقيب المحامين، إحالة خالد أبو كراع عضو مجلس النقابة للتحقيق العاجل، واستدعائه لإبداء أقواله أمامه غدا السبت فى تمام الساعة الحادية عشرة بمكتبه في النقابة، وذلك بعد مشاهدته الواقعة المسجلة صوت وصورة بكاميرات النقابة والتي جرت بمكتبه أمس الخميس الموافق 5 نوفمبر بعد مغادرته إياه.

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و طالب رجائى عطية، الأمين العام للنقابة بإخطار أبو كراع وإخطار شهود الواقعة والتي حضرها، و أسامة سالمان عضو المجلس وآخرون معروفون له، وظاهرون بالكاميرات لسماع أقوالهم أمامه في نفس الموعد.