الفاعل مجهول.. أهالي أسوان يشيعون جنازة "فتاة الجامعة" المقتولة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

شيع المئات من أهالي أسوان، اليوم الجمعة، فتاة الجامعة التي عثر عليها مقتولة في منطقة مهجورة بمطلع حي الصداقة بمدينة أسوان.

وكان اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بالعثور على جثة لفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا مجهولة الهوية، مقتولة وملقاة فى منطقة عشوائية بمطلع حي الصداقة شرق مدينة أسوان.

وتوصلت التحريات أن الجثة للطالبة "خ.م" طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة أسوان.

وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الحادثة، والوصول إلى مرتكب الجريمة.