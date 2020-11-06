صحة جنوب سيناء تنافس على جائزة مصر للتميز الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تجهيز مركز نموذجي متكامل لفحص العاملين المشتغلين في مجال تداول الأغذية والمشروبات بشرم الشيخ، بهدف تحسين الأداء وتقديم خدمات ذات جودة متميزة، لتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنافس في الحصول على جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المركز جرى تجهيزه بكافة الإمكانيات ليتناسب مع طبيعة المدينة، وتحسين الصورة الذهنية لدى السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأضاف أن المركز سيصبح مؤسسة حكومية متميزة قادرة على التنافس، وتعمل على تغيير نسق العمل الحكومي، من خلال نشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز روح الابتكار، من خلال العمل كفريق واحد بأهداف ونتائج واضحة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.