ميناء دمياط يستقبل 4 سفن ويصدر 8700 طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط سفينتي حاويات، واثنتين لبضائع، في الوقت الذي غادرت فيه الأرصفة 3 لحاويات، وواحدة لبضائع، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 16 سفينة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 200 طن ملح، و8700 طن يوريا و2800 طن رمل و150 طن أسمنت.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 10463 طن قمح و1805 طن خشب زان و1749 طن كسب عباد، و7114 طن فول و12800 طن ذرة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123034 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 32475 طنًا.