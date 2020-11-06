حملة اليوم الواحد.. تحرير 4250 مخالفة مرورية أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط (4250) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1500 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 220 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 دراجات نارية مخالفة، 43 مخالفة شروط الترخيص، 17 مخالفة موقف عشوائي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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