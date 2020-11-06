بدون ترخيص.. ضبط سيدة تُدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة تُديرشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص في الإسماعيلية. أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (إحدى السيدات حاصلة على بكالوريوس - مقيمة بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثان) بإدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج عقب قيامها بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بقصد الإستيلاء على أموال ضحاياها عقب إيهامهم بقدرتها على تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب عقود عمل منسوب صدورها للعديد من الشركات الكبرى بتلك الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية خلافاً للحقيقة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة بمقر الشركة المُشار إليها وعثر على (جوازات سفر وعقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوب تم اتخاذ الإجراءت اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

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