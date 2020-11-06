العملات العربية مقابل الجنيه: تراجع الدينار الكويتي واستقرار الريال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي، وبينها الدينار الكويتي، والدينار البحريني، بينما استقر سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وانخفض سعر الدينار الكويتي خلال الأسبوع ليسجل أمس الخميس 48.69 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع مقابل 48.76 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

بينما استقر سعر بيع الريال السعودي، انخفض سعر الشراء قرشا، ليسجل أمس الخميس 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرا عند 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع خلال الأسبوع الماضي.

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وتراجع سعر الدينار البحريني ليسجل أمس الخميس 40.41 جنيه للشراء و41.75 جنيه للبيع مقابل 40.44 جنيه للشراء و41.77 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وانخفض سعر الريال العماني ليسجل أمس 39.70 جنيه للشراء و40.88 جنيه للبيع، مقابل 39.72 جنيه للشراء، و40.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري عند 4.12 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدينار الأردني بينما ارتفع سعر بيعه، ليسجل أمس الخميس 21.75 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع مقابل 21.77 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، الخميس الماضي.