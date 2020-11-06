صور.. سقوط أمطار على كفر الشيخ.. والأجهزة المحلية تعلن "الطوارئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، سقوط أمطار، دون تأثير على حركة السير في الطرق العامة والسريعة بالمحافظة.

وتعرضت محافظة كفر الشيخ، منذ بداية اليوم إلى موجة من الطقس السيء، عبارة عن غيوم، ورياح نشيطة، ما أدى إلى سقوط أمطار في جميع أنحاء المحافظة.

وفي السياق شددت الأجهزة المعنية في المحافظة من استعدادها لمواجهة أي تداعيات محتملة.