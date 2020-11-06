عدد المتعافين من "كورونا" يتجاوز الـ35 مليونًا حول العالم

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم اليوم الجمعة، حاجز الـ 35 مليون شخص. وحسب معطيات موقع "ورلدوميتر" الخاص برصد إحصائيات الفيروس حول العالم، بلغ عدد المتعافين 35 مليونا و1624. وتتصدر الهند القائمة العالمية بـ7 ملايين و765 ألفا و966 حالة شفاء، تليها الولايات المتحدة بـ6 ملايين و341 ألفا و603. وتحل البرازيل ثالثة بـ5 ملايين و64 ألفا و344، ثم روسيا بمليون و279 ألفا و169. Advertisements ووفقا للموقع ذاته، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 49 مليونا و77 ألفا و250، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى مليون و240 ألفا و369. الأناضول

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