"فايسبوك" يحظر مجموعة مؤيّدة لترامب تندّد بنتائج الإنتخابات

حظر موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" مجموعة من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل إسم Stop the Steal (أوقفوا السرقة)، فيما لا تزال نتيجة الإنتخابات الرئاسية لم تحسم بعد، وفق ما ذكرته "الأناضول".
وأوضحت إدارة "فايسبوك" في بيان اليوم الجمعة، إنها حظرت المجموعة لأنها "أضرت بشرعية العملية الإنتخابية عبر منشورات مضللة حول نتائج الانتخابات ودعوات للاحتجاجات والعنف".
ولفتت إلى أن المجموعة حرضت على القيام بأفعال قد يكون لها عواقب على أرض الواقع، في فترة زاد فيها التوتر بسبب الانتخابات.
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