أمريكا / لأوّل مرّة... إنتخاب عضوٍ عربي مسلم في مجلس الشيوخ بولاية إنديانا

أصبح السياسي الأمريكي من أصول فلسطينية، فادي قدورة أول عضو عربي مسلم يتم إنتخابه لمقعد في مجلس الشيوخ بولاية إنديانا الأمريكية.
وحقق الديمقراطي قدورة فوزا بـ52% مقابل 48% على السيناتور الجمهوري جون روكلشاوس الذي كان يتولى منذ عام 2016 المقعد عن الدائرة الانتخابية الـ30 في مجلس شيوخ إنديانا.
وذكر قدورة على صفحته في "فايسبوك" في معرض تعليقه على فوزه: "أنجزنا ذلك! إن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي بإمكان شخص هاجر إليها العمل بدأب وكسب ثقة الناخبين ليصبح أول سيناتور مسلم في تاريخ إنديانا".
روسيا اليوم
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