الجزائر تمنع الطاولات في المطاعم والمقاهي

أعلنت السلطات المعنية في الجزائر العاصمة، أنها أمرت بإغلاق ثلاث حدائق عمومية، وذلك ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا. وأشار موقع "النهار" إلى أن الإجراء يأتي بناء على القرارات المنبثقة عن إجتماع اللجنة الأمنية لولاية الجزائر، ولاسيما المتعلقة بمكافحة تفشي وباء كورونا. وأوضح أن قرار الإغلاق خاص بحديقة الحرية وحديقة الساعة الزهرية وحديقة بيروت. Advertisements كما شمل القرار غلق كل المواقع والمساحات العمومية المستغلة من طرف المقاهي. وكذلك، تم منع الطاولات و الكراسي على مستوى كل المقاهي والأكل الخفيف والسريع.

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