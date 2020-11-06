المغرب / تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحيّة في ظلّ تواصل إنتشار فيروس "كورونا"

قرّر المغرب أمس الخميس، تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس لمكافحة وباء فيروس كورونا، شهرا آخر حتى 10 ديسمبر.

وقالت وكالة الأنباء المغربية "ماب" إن مجلس الحكومة قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية التي كان مقررا إنتهاؤها في 10 نوفمبر، لمدة شهر إضافي في كل أنحاء البلاد، وذلك "حرصا من السلطات العمومية على إستمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لإنتشار جائحة كوفيد 19".

ويأتي هذا التمديد الجديد في ظل الإرتفاع المتواصل في أرقام الإصابات اليومية بالوباء خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سجل المغرب أمس الخميس، 5641 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .